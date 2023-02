Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) pocht erneut auf ein strikteres Vorgehen gegen Migration ins Gebiet der EU. Vor dem am Donnerstag beginnenden zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel brachte Nehammer nun in der Zeitung »Welt « ein Veto der Abschlusserklärung ins Spiel, sollte es keine konkreten Vereinbarungen zu Migrationsfragen geben.