Es ist unklar, von wem der zweite Kurz-Film finanziert wurde, jedenfalls nicht durch Fördergelder. Kurz selbst will nicht dahinterstecken. Er ist seit seinem Abgang aus der Politik als Berater selbstständig, lässt sich mit Staatsmännern wie dem Ungarn Viktor Orbán ablichten, kürzlich veranstaltete er ein Get-together für die Salzburger Festspiel-Gesellschaft. Man fragt sich: Warum macht er weiterhin so viel Tamtam um seine Person? Will er in die Politik zurückkehren? Oder doch nicht?

Sebastian Kurz steht ein Gerichtsverfahren bevor. Im Oktober muss er sich wegen mutmaßlicher Falschaussage in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Wiener Landesgericht verantworten. Sollte er freigesprochen werden, so vermuten manche, könne er ein politisches Comeback planen. Warum würde er sonst so viel PR betreiben?

Comeback mit eigener Liste

Die Verfechter dieser These bringen vor, dass sich Kurz bis heute zu Unrecht aus dem Kanzleramt geputscht fühlt. Ein Freispruch in der Falschaussage-Causa würde ihm da in die Hände spielen. Darüber hinaus habe Kurz die Politik nie losgelassen. Und Teile der ÖVP trauern der erfolgreichen Zeit unter Kurz bis heute nach. Da Karl Nehammer, Kurz’ Nachfolger als Kanzler und ÖVP-Chef, nicht so einfach weichen würde, gibt es das Gerücht, Kurz könnte bei der kommenden Wahl mit einer eigenen Liste antreten – und damit Wähler von ÖVP wie auch FPÖ für sich gewinnen.

Man muss dazusagen: Diese These ist steil.

Die abgeschwächte Variante lautet: Kurz wartet auch noch eine Anklage und ein mögliches Verfahren in der Umfrage-Affäre ab, der zweiten Causa, in der gegen ihn ermittelt wird. Danach könne er in vielen Jahren irgendwann wieder politisch durchstarten – im besten Fall entlastet und mit der neuen Erfahrung aus der Privatwirtschaft, so die Hoffnung seiner treuen Anhänger.