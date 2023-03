Die FPÖ wird in Umfragen derzeit österreichweit als stärkste Kraft vor Sozialdemokraten und ÖVP geführt, eine Erhebung sah sie nun sogar bei 31 Prozent. Einerseits träumen die strammen Rechten nicht einmal vier Jahre nach der Ibiza-Affäre wieder von der Macht auf Bundesebene. Auf der anderen Seite ängstigt sie die Justiz: In Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, ufert der Finanzskandal der strammen Rechten immer weiter aus. Auch der Parteichef der FPÖ Steiermark ist inzwischen ins Visier der Ermittler geraten. In der Partei bangt man nun, dass die Affäre um mutmaßliche Veruntreuung von Geldern und Förderungsmissbrauch weitere Kreise zieht: Sie könnte auf andere Landesparteien übergreifen. Dann würde der demoskopische Höhenflug der FPÖ möglicherweise bald wieder in einen Sinkflug übergehen.