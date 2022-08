Hans-Jörg Jenewein, langjähriger Politiker der rechtspopulistischen FPÖ, war vielen Menschen in Österreich bis vor Kurzem nicht bekannt. Doch seit vergangener Woche steht sein Name plötzlich in den Schlagzeilen. Wie österreichische Medien berichten, soll Jenewein Parteikollegen wegen Spendenmissbrauchs angezeigt haben – und zwar anonym. Er wird daraufhin aus der Partei gedrängt. In der Nacht auf Sonntag soll er einen Suizidversuch unternommen haben.