Die ersten Verhandlungstage haben das Bild bisher nicht viel klarer gemacht. Sie förderten allerdings unappetitliche Einblicke in das Netzwerk der Superreichen zutage, auch bei den Wiener Grünen. Aus Sicht der Korruptionsstaatsanwaltschaft zeigen E-Mails und Chats, die zum Beispiel bei Unternehmer Tojner gefunden wurden, wie man die Grünen zu beeinflussen versuchte. So schrieb Tojner an Christoph Dichand, den Herausgeber der »Kronen Zeitung«, man solle nicht gegen Chorherr »kampagnisieren«.

Allerdings verläuft der Prozess etwas holprig: Zunächst gab es einen heftigen Schnitzer in der Anklageschrift der Korruptionsstaatsanwaltschaft, in der Chorherr fälschlicherweise als Planungsstadtrat bezeichnet und ihm so viel mehr Macht zugeschrieben wurde als er eigentlich hatte. Vergangene Woche behauptete dann ein Ersatzschöffe, dass einer der Berufsrichter befangen sei. Den Antrag auf dessen Ausschluss wies das Gericht jedoch ab .