Die Übung misslang gründlich. Die Sperrfrist von 65 Stunden war derart absurd, dass sie geändert werden musste. Letztlich berichteten die Medien mehr über den Inszenierungsversuch, als dass sie dem Kanzler huldigten, der fand, dass er sich bewährt habe .

Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Nehammer-Bilanz fragen: Positiv ist, dass er sich so lange der Inszenierungswut seines Vorgängers Sebastian Kurz entzogen hat. Sonst finde ich, dass er ein bemühter und durchaus engagierter Verwalter der Krisen ist, allerdings hinkt er immer einen Schritt hinterher. Mindestens. Dass er nicht in der Lage oder willens ist, die ÖVP aus dem Korruptionssumpf zu führen, spricht nicht für ihn. Was bleibt dann noch, was ihm später einmal positiv angerechnet werden könnte?

2. Das Grüßen

Die rechte Reichshälfte in Österreich sagt eher »Grüß Gott«, vor allem auf dem Land, die linke grüßt überwiegend mit »Guten Tag«. Vergangene Woche betrat eine geladene Auskunftsperson, ein Parteifunktionär der ÖVP aus Niederösterreich, das Parlament, er sollte dort vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Thema: mutmaßliche ÖVP-Korruption. Er sagte erst einmal: »Grüß Gott.« Ein SPÖ-Abgeordneter maßregelte ihn: »In Wien heißt das nicht ›Grüß Gott‹, sondern ›Guten Tag‹.« Nicht nur der ÖVP-Funktionär war wie vom Donner gerührt. Sondern die gesamte ÖVP.

Ein Eklat. Die SPÖ will der ÖVP also das Grüß-Gott-Sagen verbieten. Presseaussendungen wurden verfasst, auf Twitter war die Hölle los. Gruß-Milizen wurden aufgestellt. Die ÖVP lässt sich von der SPÖ nämlich ganz sicher nicht das Grüß-Gott-Sagen verbieten.

Die Wahrheit ist allerdings: In den Beamtenburgen, wo sich rote und schwarze Funktionäre gegenübersitzen, hat man sich längst auf einen Kompromiss geeinigt: Man vermeidet einfach beide Formulierungen. Ab 10 Uhr grüßt man sich dort mit »Mahlzeit«, bereits in freudiger Erwartung einer solchen. Ab 15 Uhr nimmt man mit einem geraunzten »Auf Wiedersehen« schon wieder Abschied.

3. Der Fußball

In Katar schlägt die schweizerische Nationalmannschaft das serbische Team mit 3:2. In Wien-Ottakring gehen daraufhin Hunderte Serben auf die Straße und wünschen den Albanern den Tod. Genauer gesagt: Man ruft dazu auf, sie abzuschlachten .

(Xherdan Shaqiri, ein Schweizer mit albanischen Wurzeln, hatte in der 20. Minute das 1:0 geschossen und beim Torjubel vielleicht eine Spur zu sehr frohlockt. Serbien tat es jedenfalls Deutschland gleich und schied nach dem Spiel bei der WM aus.)