Social-Media-Moment der Woche:

Das Comedy-Duo Maschek vertont in der Sendung »Willkommen Österreich« Polit-Videos neu. Die aktuelle Folge haben die Wiener den Trauerfeierlichkeiten für die britische Königin Elisabeth II. gewidmet und legen amüsant dem neuen König Charles III. Worte in dem Mund. Am Ende leiten sie in dem Clip sogar gekonnt über zur anstehenden Wahl des österreichischen Bundespräsidenten.

Geschichten, die wir Ihnen heute empfehlen:

Kommen Sie gut durch die Woche!