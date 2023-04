Vor bald vier Jahren machten der SPIEGEL und die »Süddeutsche Zeitung« publik, was der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor seinem Amtsantritt als Vizekanzler an einem lauen Abend auf Ibiza von sich gab: In einem heimlich gefilmten Video zeigte sich der Rechtspopulist offen für dubiose Deals und diskrete Parteispenden. Strache sprach auch davon, die mächtige »Kronen Zeitung« auf FPÖ-Linie zu bringen, damit sie seine Partei vor der anstehenden Parlamentswahl 2017 »pusht«.