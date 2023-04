Vor knapp zwei Monaten erreichte die FPÖ bei der Landtagswahl in Niederösterreich ein Ergebnis, mit dem kaum einer gerechnet hatte: Sie wurde zweitstärkste Kraft, legte im Vergleich zur letzten Wahl um fast zehn Prozentpunkte zu. Aber trotz des überraschenden Wahlerfolgs ging selbst bei den Freiheitlichen kaum jemand davon aus, künftig in Niederösterreich in der Landesregierung zu sitzen. Schließlich hatte die FPÖ im Wahlkampf heftig gegen die Erstplatzierte – die Volkspartei ÖVP – gewettert. Vor allem die ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner wurde von den Freiheitlichen massiv attackiert.