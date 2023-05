In Österreich richtet sich in der ersten Maiwoche das politische Interesse auf Salzburg. In dem nach der schmucken Festspielstadt benannten Bundesland geht es nach der Landtagswahl an eine besonders heikle Regierungsbildung. Die konservative ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer erklärte am Dienstagmittag, in den kommenden Wochen mit der radikal rechten FPÖ über ein Bündnis verhandeln zu wollen.