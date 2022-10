Politischer Paukenschlag in Wien: Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird durch die Aussage eines langjährigen Wegbegleiters massiv belastet. Thomas Schmid, wie Kurz in der konservativen ÖVP beheimatet, hatte als Spitzenbeamter die steile Karriere des Konservativen kräftig gefördert. Nun hat er gegenüber der Wirtschafts-Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) umfangreich ausgesagt. Was Schmid an 15 Tagen den Korruptionsjägern zu Protokoll gab, bestätigt im Kern die Anschuldigungen, die Kurz vor einem Jahr das Kanzleramt gekostet hatten.