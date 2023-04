Doch vor allem gegen Eva Dichand liegen starke Indizien vor. Das geht aus einem 1280 Seiten starken »Auswertungsbericht« hervor, der dem SPIEGEL und dem STANDARD vorliegt. Und die Vorwürfe wiegen schwer. »Kronen Zeitung«, »Heute« und »Österreich« – das sind die drei großen Boulevardmedien der Alpenrepublik. Hat der gesamte Boulevard Sebastian Kurz dabei geholfen, ins Kanzleramt zu kommen?

In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit den neuesten Enthüllungen in der Korruptionsaffäre rund um Österreichs Ex-Kanzler Kurz. Wir sprechen über die Vorwürfe gegen »Kronen Zeitung« und »Heute«, über die Rolle der einflussreichen Medienmacher Eva und Christoph Dichand. Und fragen den Chefredakteur von »Heute«, was er von den mutmaßlichen Deals wusste.