In der Causa Sebastian Kurz kündigt sich ein heißer Herbst an – zuständig für die Anklageerhebung ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Sie steht schon jetzt, gelinde gesagt, unter Erfolgsdruck. Zuletzt handelte sie sich Freisprüche nach jahrelangen Ermittlungen und einem Prozess in der Frage ein, ob Beamte des Verfassungsschutzes sich des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht haben, weil sie einen syrischen Foltergeneral unter österreichische Fittiche nahmen.

Krachend gescheitert

Bereits davor waren diverse Verfahren, die im Nachgang zum Ibiza-Video angestoßen wurden, im Sande verlaufen. Allein der Ibiza-Hauptdarsteller Heinz-Christian Strache von der FPÖ durfte inzwischen mehrere Freisprüche für sich verbuchen. In einer separaten Causa gegen den ehemaligen Wiener Gemeinderat Christoph Chorherr (Grüne) und mehrere Immobilientycoons, darunter René Benko und Michael Tojner, scheiterte die WKStA erstinstanzlich genauso krachend. Die zusammengerechnet milliardenschweren Unternehmer verließen den Gerichtssaal im Triumph.