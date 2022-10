In seinen alten Job darf der Soldat aber nicht zurück. Er wurde versetzt, wie Bundesheersprecher Bauer sagte. »Das hängt damit zusammen, dass er seine Verlässlichkeit verloren hat.« Der Soldat sei nun in einem Bereich tätig, in dem er diese Verlässlichkeit nicht benötige. Bisher in der Informations- und Kommunikationstechnik tätig, könne er sich eine dienstliche Verwendung in der Feldküche vorstellen, hieß es im Entscheidungstext.