Mitarbeiterentlassungen, Kredite in Millionenhöhe, ein Umbau in der Chefetage: In Österreich mehren sich Berichte, dass das Medienunternehmen von Wolfgang Fellner in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Einige Experten halten das Modell der Gratiszeitung, wie jene von Fellner, ohnehin für nicht zukunftsfähig.