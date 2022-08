Seit Tagen macht in Wien nun ein Gerücht die Runde: Angeblich steht Karl Nehammers Rücktritt bevor. Die Boulevardpresse spricht gar von einem »Geheimplan«, mit dem die ÖVP den Kanzler stürzen wolle. Offiziell weist die Volkspartei die Spekulationen strikt zurück. Handelt es sich also bloß um eine Scheindebatte, um das politische Sommerloch zu füllen? Oder riskiert die ÖVP nach den Kanzlern Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg noch einen Führungswechsel, um den Abwärtstrend zu stoppen? Stehen am Ende gar Neuwahlen in Österreich an?