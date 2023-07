Auch die Schweiz wird bei »Sky Shield« wohl andocken

So fiel es den Regierungsvertreterinnen und -vertretern in den vergangenen Jahrzehnten besonders leicht, Neutralitätsfolklore zu betreiben. Sie war und ist innenpolitisch populär. Und in der Außenwirkung steigerte sie die Attraktivität des Landes auch bei Angehörigen aus Putins Machtbereich, die sich und ihre dubiosen Gelder gerne diskret in Österreich parkten .

Die Invasion Russlands in der Ukraine änderte allerdings manches: Nehammer beendete den von seinem Vorgänger Sebastian Kurz noch hemmungslos betriebenen Kuschelkurs mit Team Putin, nun lässt der Kanzler Österreich bei »Sky Shield« andocken.