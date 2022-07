Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres steht das Thema Landesverteidigung überall in Europa wieder hoch auf der politischen Agenda. Doch gerade in vielen westeuropäischen Staaten sind die Streitkräfte in einem schlechten Zustand – so auch in Österreich und Deutschland. Jahrzehntelange Sparmaßnahmen beim Bundesheer und bei der Bundeswehr haben ihre Spuren hinterlassen. Nun sollen die Streitkräfte im Turbo wieder auf Vordermann gebracht werden. In Deutschland wurde die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aus einem Sondervermögen ausgestattet. Und auch in Österreich wird derzeit über eine Erhöhung des Wehrbudgets diskutiert. Doch reicht Geld allein, um die tiefgreifenden Probleme bei den Streitkräften zu lösen?