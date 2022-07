Denn einige der Übergriffe liegen weit in der Vergangenheit. Und die Gerichtsprozesse zeigen, dass viele in Fellners Medienimperium offenbar von den Belästigungen wussten. Wieso ist dennoch so lange nichts passiert? Und welche Konsequenzen haben die Prozesse für den mächtigen Medienmacher Fellner?