Bilanz der Ermittlungen nach zwei Jahren

Die »Operation Luxor« wirft viele Fragen auf. Wie kann es sein, dass ein amtsbekannter Islamist unbehelligt einen Anschlag plante, während der Verfassungsschutz hundert mutmaßliche Islamisten überwachte? Und was ist aus dem großen Schlag gegen die Muslimbruderschaft geworden?

In dieser zweiten Folge unserer Reihe zur »Operation Luxor« schauen wir, wie es nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 mit den Ermittlungen gegen mutmaßliche Muslimbrüder weitergeht. Wir rekonstruieren die Großrazzia der Operation und zeigen, was danach mit den Verdächtigen der Operation passiert. Wir blicken auf die Bilanz der Ermittlungen nach zwei Jahren. Und wir wollen wissen, warum heute niemand mehr in der Politik über die Operation Luxor sprechen will.