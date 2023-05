In dieser Folge von »Inside Austria« blicken wir auf die anstehende Reform des ORF in Österreich. Wir erklären, warum Österreichs Zeitungen dagegen Sturm laufen und was sich die konservative ÖVP von dem Gesetz erhofft. Wir schauen uns an, wie viel Einfluss die Politik auf den ORF hat. Und wir fragen, ob die Reform wirklich die Medienvielfalt in Österreich gefährdet.