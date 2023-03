In Österreich stehen spätestens im Herbst 2024 neue Wahlen an. Es gilt als nahezu gesichert, dass der Gewinner der Vorsitzwahl dann auch Spitzenkandidat wird. Allerdings werfen einige der Kandidaten der SPÖ-Führungsspitze schon jetzt vor, unfair zu agieren. So gab es heftige Bedenken, die Wahlkommission von einem Vertreter der Wiener SPÖ führen zu lassen, die sich deutlich hinter Parteichefin Rendi-Wagner gestellt hatte. Gewinnt sie, könnte es weiter zu Zwischenrufen und Unruhe kommen – vor allem dann, wenn die SPÖ in Umfragen nicht als klare Favoritin gilt und die FPÖ weiter dominiert. Womöglich ist aber ein »deutscher« Weg denkbar: Wenn der »linke« Andreas Babler gewinnt, könnte er den sicherheits- und migrationspolitisch »rechten« Doskozil zum Spitzenkandidaten machen – und so das Beste aus beiden Parteiwelten vereinen.

Podcast zur »Operation Luxor«

Um etwas ganz anderes, das in seinem Chaos aber an die Vorsitzwahl erinnert, geht es diese Woche in »Inside Austria«: Wir beschäftigen uns mit der umstrittenen »Operation Luxor«, also großflächigen Ermittlungen gegen angebliche Muslimbrüder. Das Verfahren wird zusehends als skandalös empfunden, sogar der »New Yorker« berichtet diese Woche über den Fall.

Social-Media-Moment der Woche

Um das Chaos bei der SPÖ-Vorsitzwahl zu illustrieren, hat »Krone«-Redakteur Michael Pommer eine Giraffe als Kandidatin angemeldet – und er bekam ein Formular für deren Antritt zugeschickt. SPÖ-Geschäftsführer Deutsch verteidigte sich damit, dass die Giraffe ja Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben habe.