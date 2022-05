Ibiza-Affäre, Korruptionsskandale, Kanzlerrücktritte – wohl kaum ein Bundespräsident hatte in seiner sechsjährigen Amtszeit so viele Regierungskrisen zu managen wie Alexander Van der Bellen. Der ehemalige Grünenpolitiker galt dabei stets als Ruhepol in Zeiten von politischem Chaos. Nun hat Van der Bellen bekannt gegeben, ein zweites Mal als Bundespräsident zu kandidieren. Sein Sieg gilt als sehr wahrscheinlich, nur die rechtspopulistische FPÖ wird wohl einen Gegenkandidaten- oder eine Kandidatin ins Rennen zu schicken. Wer ist der Mann, der in Österreich so hohe Popularität genießt? Und wohin will er das Land in Zukunft steuern?