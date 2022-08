Vor allem Menschen aus dem Querdenkermilieu rufen zum Protest gegen das Staatsoberhaupt auf, verbreiten in einschlägigen Telegram-Gruppen seine Auftrittstermine. Sie werfen dem Bundespräsidenten seine Haltung in der Coronapandemie vor. Doch hinter den Protesten steckt noch mehr: Offenbar suchen die sogenannten Querdenker nach neuen Themen, mit denen sie im Herbst und Winter die Massen mobilisieren können, nachdem die Corona-Demonstrationen in Österreich abflauen. Auch Energiekrise und Preissteigerungen werden zunehmend thematisiert.