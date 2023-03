Doch nicht nur das: Während der Verfassungsschutz seit August 2019 dutzende mutmaßliche Muslimbrüder und Hamas-Anhänger beschattete, bereitete ein amtsbekannter islamistischer Gefährder in Wien ein Attentat vor. Kujtim F. war den Behörden bekannt, weil er 2018 nach Syrien ausreisen wollte, um sich der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) anzuschließen. 2020 begann er, einen Terroranschlag zu planen: Kaufte eine Waffe und Munition, traf sich mit internationalen Jihadisten. Obwohl Warnungen beim Verfassungsschutz eingingen, wurde Kujtim F. erst nach Monaten von den Behörden auf »hohes Risiko« eingestuft. Am 2. November 2020 – einen Tag vor der geplante Razzia gegen die Muslimbruderschaft – erschoss der Attentäter in der Wiener Innenstadt vier Menschen. 23 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.