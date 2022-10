Es ist eine Wendung in der Affäre rund um den Ex-Kanzler Sebastian Kurz, mit der wohl niemand gerechnet hatte. Thomas Schmid, enger Vertrauter aus Kurz früherem Team und ehemaliger Spitzenbeamter im Finanzministerium, hat ein umfassendes Geständnis bei der Korruptions- und Staatsanwaltschaft (WKStA) abgelegt und belastet Kurz und weitere Personen aus dessen Umfeld schwer. Dabei geht es vor allem um die sogenannte Inseratenaffäre: Kurz und seine Leute sollen in den Jahren 2016 und 2017 manipulierte Umfragen in Auftrag gegeben und für ihre Veröffentlichung gesorgt haben. Bezahlt wurden die Umfragen mit Steuergeldern. Thomas Schmid ist eine Schlüsselfigur in dem Skandal, weil die Umfragen über sein Ministerium finanziert wurden. Die Machenschaften waren vor rund einem Jahr nach umfangreichen Hausdurchsuchungen der Korruptionsermittler an die Öffentlichkeit gekommen, Kurz trat in der Folge als Kanzler zurück.