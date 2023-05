Babler und seine rote Graswurzelbewegung stehen gerade beim Thema Migration in deutlichem Gegensatz zu Doskozil. Denn der Burgenländer vertritt bei in Österreich »Ausländerthemen« genannten Politikfeldern Positionen, die FPÖ-kompatibel klingen. Ansonsten regiert der frühere Polizist sein kleines Bundesland am Neusiedler See mit absoluter Mehrheit. In der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik agiert er eher traditionell sozialdemokratisch, viel Staat statt privat.

Eine Gemeinsamkeit hat er mit Babler: Doskozil hat ein Team um sich geschart, das für ihn brennt. Tatsächlich scheiden sich die Geister in der ältesten Partei Österreichs. Nicht wenige Genossen, darunter namhafte Köpfe, halten Doskozil schlichtweg für einen Intriganten. Von ihm seien »ständige Querschüsse« auf die Vorsitzende Rendi-Wagner gekommen – Querschüsse, die auch die Partei getroffen und geschwächt hätten. In Doskozils Umgebung hat man hingegen das Gefühl, dass der Burgenländer von Wiener Seilschaften schon vor Jahren ausgebootet werden sollte.

Die Aversionen, die in den vergangenen Jahren bei wesentlichen Akteuren der SPÖ entstanden sind, sind teilweise immens. Und so kann Außenseiter Babler bei einer Stichwahl auf dem Parteitag durchaus mit Zuspruch von denjenigen rechnen, die Doskozil unbedingt verhindern wollen.

Warnung vor Orbanisierung Österreichs

Auf der anderen Seite gibt es Stimmen in der SPÖ, die schon vor dem Ende der Abstimmung zur schnellstmöglichen Geschlossenheit mahnten. Mit Sorge verwiesen sie auf die nächste Parlamentswahl im Herbst 2024, für die die Partei kampagnenfähig werden müsse. Aktuell sieht es für die SPÖ mau aus: Die Partei ist in Umfragen in den vergangenen Monaten auf Platz drei abgesackt, die konservative ÖVP liebäugelt ungeniert mit den radikalisierten Rechtspopulisten der FPÖ.

Man habe »nur noch eine Chance«, um einen Demokratieabbau wie in Ungarn zu verhindern, warnte ein SPÖ-Landeschef gegenüber dem SPIEGEL. Er sprach sich deshalb für Doskozil aus, weil dieser die besseren Erfolgsaussichten habe, eine Orbanisierung Österreichs abzuwenden. Besonders optimistisch klang er nicht, was die Aussicht auf Eintracht geht. In diesen Tagen leiden die Sozialdemokraten besonders aneinander.