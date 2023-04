Und jetzt erobert plötzlich ein Kommunist die Herzen vieler Salzburgerinnen und Salzburger? Wie passt das zusammen? Dürfen sich die Kommunisten nun auch österreichweit Chancen ausrechnen? Ein Überblick.

1. Wie ticken die Salzburger Kommunisten?

Dankl ist ein 34-jähriger Historiker und Museumsangestellter, der bereits im Gemeinderat der Stadt Salzburg sitzt. Dankl kommt eigentlich aus der Jugendorganisation der Grünen, die sich nach einem Streit mit der Mutterpartei in weiten Teilen der KPÖ angeschlossen hatte. So wurde Dankl mehr oder weniger durch Zufall zum offiziellen Kommunisten.

Die Salzburger KPÖ hat sich für eine fast monothematische Kampagne zum Wohnen entschieden. Dankl und sein Team informieren über Sozialleistungen, helfen bei Anträgen für Zuschüsse oder unterstützen über eigene Aktionen direkt – mit Geld, das Dankl freiwillig von seiner Gemeinderatsgage spendet. Er bezeichnet sich selbst als »ganz neue Generation« innerhalb seiner Partei. Von alter Sowjetnostalgie distanziert er sich klarer als andere in der KPÖ: »Wir sind keine Moskau-Fans«, sagt er. Die Meinung eines seiner Grazer Genossen, der kürzlich vom »Krieg Nato gegen Russland« sprach, könne er nicht nachvollziehen. Dankl übt scharfe Kritik an Wladimir Putins Angriffskrieg und hat in Salzburg einen Solidaritätsfonds für die Ukraine eingerichtet. Mit den meisten seiner Positionen würde er wohl auch in der SPÖ nicht auffallen.

2. Wer fühlte sich davon angesprochen?

Gewonnen hat die Wahl in Salzburg wieder die konservative ÖVP, wenn auch mit großen Verlusten. Deutlich zulegen konnte die sehr weit rechts stehende FPÖ. Jede neunte Stimme ging in Salzburg an die KPÖ plus. Zu einem großen Teil haben ehemalige Wähler der SPÖ und der Grünen diesmal die Kommunisten gewählt. In der SPÖ tobt gerade ein erbitterter Führungsstreit um die Bundesparteispitze, die Grünen mühen sich in der Bundesregierung ab – in Salzburg haben beide Parteien nun an Stimmen verloren. Das größte Wahlmotiv für KPÖ-Wähler war Dankl selbst, sagt die Wahlforschung. »Glaubwürdigkeit / Sympathie der Partei« war ein deutlich schwächeres Motiv.

3. Haben die Kommunisten jetzt auch österreichweit gute Chancen?

Dankl hat nun zumindest Chancen, Bürgermeister von Salzburg zu werden. Die Wahl steht im März 2024 an. Vor drei Jahren gelang den Kommunisten in der Steiermark schon einmal das tiefrote Wunder: Damals wurde die KPÖ überraschend Erster in Graz, seither ist die Kommunistin Elke Kahr Bürgermeisterin der Landeshauptstadt. Damals hat sogar die »New York Times« »der marxistischen Bürgermeisterin« ein Porträt gewidmet. Kahr wird nach wie vor kritisch beäugt.

Die nächste österreichweite Wahl wird spätestens im Herbst 2024 stattfinden. Die KPÖ will – wie immer – antreten, zuletzt saßen die Kommunisten allerdings zwischen 1945 und 1959 im Parlament. Das könnte sich ändern. »Es ist alles angerichtet für eine linke Protestpartei«, sagt der Wahlforscher Christoph Hofinger zum STANDARD. Er meint damit: Teuerung, Wohnungsnot, Personalengpässe in der öffentlichen Versorgung wie in der Pflege und in Krankenhäusern. Hofinger sieht da durchaus Potenzial.