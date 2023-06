Das Ergebnis, das am Ende des Parteitags am vergangenen Samstag verkündet wurde, hat wohl die wenigsten Beobachter überrascht. Rund 53 Prozent der Stimmen gingen an Doskozil, der somit zum Sieger gekürt wurde. Vorerst. Denn nur einen Tag später machte eine Nachricht die Runde, die manche zunächst für einen Witz hielten: Das Ergebnis der Kandidaten sei vertauscht worden. Durch einen Fehler bei der Übertragung in eine Excel-Liste. Der eigentliche Sieger heißt demnach Andreas Babler. Der Underdog. Und während die halbe Nation über die Verwechslung lacht, bricht bei der SPÖ Chaos aus. Wieder einmal.