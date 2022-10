Der Bull-Doser

In dieser und den zwei nächsten Folgen von »Inside Austria« beschäftigen wir uns mit dem umstrittenen Milliardär Dietrich Mateschitz und seinem Imperium. Wir gehen den Fragen nach, wie Mateschitz im Sport und in der Medienwelt so einflussreich wurde und was die dunklen Seiten seines Erfolgs waren. Und was wird jetzt aus Red Bull?

In der ersten Folge blicken wir auf den Anfang: Wir beleuchten Mateschitz’ Aufstieg vom Lehrerkind zum Milliardär, zeichnen nach, wo Mateschitz herkommt und wie er zum erfolgreichen Unternehmer wurde. Wir fragen, wie der Energydrink weltweit so populär wurde und werfen einen Blick auf das komplizierte Firmengeflecht hinter Red Bull.