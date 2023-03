In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit Österreichs umstrittenstem Sozialdemokraten – Hans Peter Doskozil. Wer ist der Mann, der seiner Bundesparteichefin das Leben so schwer macht? Wäre er wirklich ein besserer Parteivorsitzender? In welche Richtung würde er die SPÖ unter seiner Führung steuern? Und hat er das Potenzial, nach den Wahlen im Herbst 2024 nächster Bundeskanzler zu werden?