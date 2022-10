Österreichs nächster politischer Shootingstar?

Einige politische Beobachter sehen Parallelen zwischen Dominik Wlazny und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die beiden vertreten zwar völlig unterschiedliche politische Positionen, doch sie teilen nicht nur dasselbe Geburtsjahr, sondern auch ihr charismatisches Auftreten. Und wie einst Sebastian Kurz, steht auch Dominik Wlazny für politische Erneuerung in Österreich. In einer Zeit, in der viele Menschen nach der Ibiza-Affäre und den umfangreichen Korruptionsenthüllungen das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren haben, kommt Wlazny insbesondere bei jungen Wählerinnen und Wählern gut an. Sitzt er womöglich bald mit seiner Satirepartei im Parlament?