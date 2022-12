Die Grünen halten bislang an der Koalition fest, verfolgen aber mit wachsender Sorge und Kopfschütteln das Gebaren der Christsozialen.

Manche Konservative spielen unterdessen mit dem Gedanken an eine Neuauflage der ungeliebten Großen Koalition nach Neuwahlen. Dann würde wohl das Kanzleramt an die SPÖ gehen, aber die ÖVP hätte sich als Juniorpartnerin in die Regierung gerettet.