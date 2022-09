Warum der Tiroler Wahlausgang Bedeutung für ganz Österreich hat:

Es war die erste Wahl, seit Karl Nehammer die ÖVP von Sebastian Kurz übernommen hat. Unter Kurz hatten die Konservativen zehn Landes- und Bundeswahlen in Folge gewonnen. Der Kanzler galt als Zugpferd, selbst wenn er – wie in den Bundesländern – gar nicht zur Wahl stand. Nehammer fehlt diese Strahlkraft. Das war auch vor der Tirol-Wahl klar . Wäre die ÖVP, wie in Umfragen ursprünglich prognostiziert, noch tiefer abgestürzt, hätte sich Nehammer als Bundesparteichef womöglich schon wieder verabschieden müssen. Das ist vorerst vom Tisch.

Eine schwarz-grüne Regierung wurde abgewählt – die gleiche Konstellation wie auf Bundesebene. Die österreichische Regierung ist nach mutmaßlichen ÖVP-Korruptionsaffären und inmitten der multiplen Krisen schwer angeschlagen. In Umfragen sind ÖVP und Grüne inzwischen weit davon entfernt, eine gemeinsame Mehrheit zu haben. Seit Wochen wird in Österreich deshalb immer wieder über Neuwahlen spekuliert. Doch die müssten von einer der Regierungsparteien ausgelöst werden. Und die Wahl in Tirol hat ÖVP und Grünen deutlich vor Augen geführt, was auch auf Bundesebene drohen würde: ein deutlicher Absturz. Bundesweite Neuwahlen wurden wieder unwahrscheinlicher.

Tirol könnte nun bald eine große Koalition neu auflegen – und damit zum Modell für ganz Österreich werden. Bundesweit wird spätestens 2024 wieder gewählt. Und danach dürfte, mangels schwarz-grüner Mehrheit, wohl auch in Wien eine neue Regierungskonstellation in die Verantwortung kommen. Ein Comeback von Rot-Schwarz ist dann auch österreichweit nicht unwahrscheinlich – es sei denn, Tirol wird zum abschreckenden Beispiel.