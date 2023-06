Stimmen vertauscht

Mittlerweile wissen wir: Jener Mitarbeiter, der die ausgezählten Stimmen in ein Excel-File übertrug, hat sich vertan. Ein »technischer Fehler« soll dafür gesorgt haben , dass Bablers und Doskozils Stimmen vertauscht worden sind. Der wahre Sieger heißt also Babler, wurde am Montag verkündet.

So unfassbar die Geschichte ist, so groß dürfte ihre Wirkung sein. Nicht nur in Österreich lacht (und weint) man über diese Posse, sie sorgt sogar international für Schlagzeilen. Intern werden in der SPÖ schon heftige Gerüchte gestreut, sie reichen von Manipulation bis Desinteresse an einer ordentlichen Zählung, solange denn der Sieger passt. Die Partei ist in zwei bis drei Lager geteilt, die einander schon vor dem Auszähl-Super-GAU misstrauisch gegenüberstanden.