Es gab da einen Spruch im Büro des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache. Eine Art Running Gag unter seinen Angestellten: »Ums fremde Geld ist uns nichts zu teuer.« So erzählt es Oliver Ribarich, der 13 Jahre lang als Leibwächter für Strache gearbeitet hat. Er belastet seinen Ex-Chef mittlerweile schwer. Luxusurlaube, teure Geschenke für seine Frau, ein Penthouse mit Whirlpool in der Wiener Innenstadt – all das habe Strache sich von der Partei finanzieren lassen. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in der mutmaßlichen Spesenaffäre.