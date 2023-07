Die Ermittler wollten von Nittmann wissen, ob die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren bedacht worden wäre – denn an dieser orientiere man sich in der FPÖ laut Bundesgeschäftsordnung. Die Finanzreferentin und Juristin erklärte darauf, »dass mir diese Bundesgeschäftsordnung nicht bekannt war«. Auch an anderer Stelle ist die Unkenntnis Nittmanns bemerkenswert: Warum die Durchschriften der Kassenberichte ab November 2015 fehlen, konnte sie nicht sagen.