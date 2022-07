Festnahme bei Heimatbesuch

Im Rahmen seines Masterstudiums forscht Santawy unter anderem zu Frauen- und Abtreibungsrechten in Ägypten. Im Februar 2021 wurde er während eines Heimatbesuchs nach seiner Ankunft am Flughafen von Scharm el-Scheich befragt und nach einer Vorladung bei der Polizei festgenommen. Tagelang galt Santawy als verschwunden und wurde in dieser Zeit nach eigenen Angaben von Sicherheitskräften geschlagen.

Im Juni 2021 wurde Santawy von Notstandsgericht für Staatssicherheit in Kairo wegen der angeblichen Verbreitung von Falschnachrichten in den sozialen Netzwerken zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Anfang des Jahres 2022 wurde das Urteil aufgehoben. Der Termin für eine Neuverhandlung wurde mehrmals verschoben, derweil blieb Santawy in Haft. Zuletzt war seine Haftzeit Anfang Juli auf drei Jahre verkürzt worden.