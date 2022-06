Laut eigenen Angaben gab die ÖVP 2019 nur 5,6 Millionen Euro für den österreichischen Parlamentswahlkampf aus. Das wäre deutlich weniger als die Partei für die Wahlen zum EU-Parlament in jenem Jahr aufgewendet haben will. Das sei »mit der politschen Lebenswirklichkeit für den Rechnungshof schwer in Einklang zu bringen«, hieß es. Außerdem lägen dem Rechnungshof anderslautende interne Zahlen aus der Partei vor.