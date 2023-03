Die FPÖ feiert in Österreich gerade ihr großes Comeback. Man könnte sagen: Ibiza ist jetzt endgültig Geschichte. Das heimlich auf der Ferieninsel aufgenommene Video, das 2019 den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und mit ihm die ganze Regierung zu Fall brachte, ist nur noch ein Randkapitel in der Historie von Österreichs Rechtspopulisten. Die FPÖ wird nun in Niederösterreich wieder mit der ÖVP koalieren – und die Zusammenarbeit könnte nach der nächsten Nationalratswahl zur Blaupause für eine Neuauflage einer österreichweiten Mitte-weit-rechts-Regierung werden.

1. Was ist passiert?

Ende Januar wurde in Österreichs größtem Bundesland gewählt. Die ÖVP, die in Niederösterreich zuvor mit absoluter Mehrheit regiert hatte, ist um fast zehn Prozentpunkte abgestürzt. Die FPÖ landete auf Platz zwei. Nun haben sich die beiden Parteien auf ein umstrittenes Koalitionsabkommen geeinigt. Gleich auf den ersten Seiten wird festgehalten, dass 30 Millionen Euro in die »Wiedergutmachung« von »entstandenen Schäden« durch Coronamaßnahmen und Impfnebenwirkungen fließen sollen. Das Kapitel liest sich wie der verschriftlichte Kniefall vor Österreichs Rechten.

Auch sonst ist das Koalitionspapier von ÖVP und Freiheitlichen in seiner Tonalität unmissverständlich: Gendern wird abgelehnt, in Niederösterreichs Schulen soll Deutsch als Pausensprache verordnet werden, Wirtshäuser mit traditionell österreichischem Essen werden eine Förderung bekommen. Ja, Sie lesen richtig, es soll eine Art Schnitzelprämie geben.

2. Wie ist es dazu gekommen?

Eigentlich waren nach der Wahl ÖVP und SPÖ in Verhandlungen getreten – konkret: die amtierende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und der frisch designierte SPÖ-Landeschef Sven Hergovich. Der 34-jährige Wiener hatte nach deutlichen Stimmenverlusten seiner Partei am Tag nach der Wahl überraschend die SPÖ Niederösterreich übernommen. Er galt als knallharter Verhandler und Junghoffnung der Sozialdemokraten.