Karl Nehammer ist kein gelernter Diplomat und hat auch keine internationale politische Erfahrung, er ist vielmehr ein Kommunikationsstratege mit militärischer Vergangenheit, der zum Berufspolitiker wurde. Seit etwas mehr als vier Monaten ist er Bundeskanzler von Österreich. Und am Montag saß er in einem Landhaus in Nowo-Ogarjowo nahe Moskau, der Residenz von Wladimir Putin, und unterhielt sich mit dem russischen Präsidenten – eine Stunde und fünfzehn Minuten lang. Es war ein Vier-Augen-Gespräch an einem langen Tisch, einem anderen, als jenem, den man von Staatsbesuchen im russischen Kreml von Bildern kennt. 75 Minuten Weltpolitik. Nehammer kehrte zufrieden mit sich nach Wien zurück. Er wollte etwas tun, und er tat etwas. Aber wie kam es dazu? Karl Nehammer ist ein ganz anderer Typus Politiker als Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Das ist er einerseits tatsächlich, andererseits will er sich auch so inszeniert wissen. Er ist greifbar und zugänglich, das sagen auch Politiker der Grünen, seinem kleinen Koalitionspartner. Er will nicht der aalglatte perfekte Stratege sein, sondern sich als Mensch mit Ecken, Kanten und Emotionen verstanden wissen. Und der Krieg in der Ukraine nimmt ihn mit, so wie jede und jeden. Aber er ist eben auch Kanzler eines kleinen, neutralen Landes im Herzen Europas.

Am Sonntag lud das österreichische Bundeskanzleramt kurzfristig Medien zu sich – es gebe ein Hintergrundgespräch mit dem Kanzler. Erst am Vormittag war Nehammer von einer Reise in die Ukraine zurückgekehrt, bei der er auch Wolodymyr Selenskyj traf. Nun hatte Nehammer bereits eine neue Mission vor Augen: Er werde Putin treffen, erzählte er in einem kleinen Besprechungsraum des Kanzleramts in Wien. Das Ziel seines Besuchs? Er sei nicht überheblich, erklärte er, aber er wolle alles tun, was in seiner Möglichkeit liege, um zum Frieden beizutragen. Wer Nehammer für beide Reisen beratend zur Seite stand: Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann , der heute die PR-Agentur Storymachine betreibt. Die Initiative für die Reise nach Moskau sei von ihm persönlich ausgegangen, sagt Nehammer. Er hatte die Idee dazu, als klar wurde, dass er die Ukraine besuchen wird. Österreich als neutrales Land könne als »Brückenbauer« auftreten, so Nehammer. »Am Ende des Tages müssen Selenskyj und Putin miteinander reden, sonst wird dieser Krieg nie enden«, sagte er. Wollte Nehammer Wien als Verhandlungsort in Stellung bringen?

Bild vergrößern Nehammer beim Pressegespräch in Moskau am Montag Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS