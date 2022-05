Was soll schon schiefgehen? Karl Nehammer soll nun auch offiziell zum Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) gewählt werden. Es gibt keinen Gegenkandidaten und kein Programm, das von seiner Wahl ablenken könnte. Wesentliche Personalentscheidungen – die Abgänge der Ministerinnen Elisabeth Köstinger (Landwirtschaft) und Margarete Schramböck (Digitales) – wurden schon vorweggenommen, bis zum kommenden Samstag sollte sich auch die Aufregung um deren Nachfolge gelegt haben. Alles ist auf Karl Nehammer zugeschnitten, seine Rede der einzig relevante Tagesordnungspunkt, zwangsläufig also auch der Höhepunkt dieses Parteitags, der am kommenden Wochenende in Graz stattfinden wird. Was also soll schiefgehen?

Bild vergrößern Kanzler Nehammer: Sein Team ist ausreichend nervös vor dem Parteitag Foto: Martin Juen / SEPA.Media / IMAGO

Und doch ist das Team um Nehammer ausreichend nervös, um allerhand Mutmaßungen aufkommen zu lassen: Nach dem Umbau der Regierungsmannschaft könnte auch die Partei personell anders aufgestellt werden, das wäre logisch (und auch notwendig). Schließlich muss noch Sebastian Kurz abgewehrt werden, der an einem Comeback in die Politik feilen und den Parteitag als ersten Schritt dafür nützen könnte. Nebengeräusche unerwünscht Fest steht: Am Parteitag selbst soll nichts vom Auftritt Nehammers ablenken, der hat es schwer genug. Nebengeräusche sind absolut unerwünscht. Die Personalrochaden im Vorfeld waren zweifellos unangenehm, aber eine notwendige Klärung. Was in der Partei an Grundsatzarbeit notwendig ist, wird – wenn überhaupt – erst angegangen, wenn der Parteitag vorüber ist.

Bild vergrößern Karl Nehammer und Sebastian Kurz im Mai 2019 in Wien Foto: Florian Schroetter / Eibner Europa / IMAGO

Über dem Parteitag schwebt allerdings der Schatten von Kurz. Der junge Altkanzler wird kommen, das ließ er schon ausrichten, und alle sind äußerst gespannt auf seinen ersten großen Auftritt in der Öffentlichkeit nach dem Rückzug aus der Politik im Dezember vergangenen Jahres. Allein die Anwesenheit von Kurz könnte schon empfindlich die verordnete Konzentration auf Nehammer stören. Denn bei allen Vorbehalten, die es – auch in der ÖVP – gegen Kurz gibt: Er ist eine äußerst spannende Figur. Das ist Nehammer nicht. Happy im Ausland Kurz selbst versuchte am Wochenende vor diesem Parteitag ein wenig die Spannung rauszunehmen. Im auflagenstärksten Blatt des Landes, der »Kronen Zeitung«, verkündete er, dass er happy sei, sich viel im Ausland bewege und keinesfalls in die Politik zurückkehren wolle – und zwar dauerhaft, wie er beteuerte. Das muss man nicht glauben, aber dass er schon beim Parteitag am Samstag ein Comeback in die Wege leitet, kann ausgeschlossen werden. Jetzt ist erst einmal Nehammer dran, und der wird auch den Ausgang der kommenden Wahl auszubaden haben. Kurz wird zunächst die Aufmerksamkeit genießen und wohl auch das Wohlwollen, das da und dort geäußert werden wird. Auch Karl Nehammer wird wohl nicht drum herumkommen, das Werk seines Vorgängers zu würdigen, auch wenn das ein durchaus heikles Unterfangen ist.