Am Sonntag trommelte Bundeskanzler Karl Nehammer sein sogenanntes Krisenkabinett zusammen, um die wichtigsten Regierungsmitglieder über die Lage in Russland briefen zu lassen. Danach erklärte der Kanzler, er werde es »nicht zulassen«, dass »eine innerrussische Angelegenheit auf österreichischem Boden ausgetragen« werde. Klingt gut, bloß: Was soll das bedeuten? Welche »innerrussische Angelegenheit« wird denn gerade importiert? Die Verwirrung wurde so aufgelöst: Nehammer habe darauf Bezug genommen, dass nun Botschaften und andere Gebäude, die von »Aktivismus« betroffen sein könnten, präventiv besser bewacht werden.