Ein neuer Skandal sorgt für Wirbel um die Österreichische Volkspartei ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Diesmal spielt sich die Causa nicht in Wien ab, sondern in Vorarlberg, Österreichs kleinstem und reichstem Bundesland ganz im Westen. Dort soll eine Teilorganisation der ÖVP, der Wirtschaftsbund, mit seinem Mitgliedermagazin über fragwürdige Methoden Millionen eingenommen haben. Offenbar wurden Unternehmer in der Region unter Druck gesetzt, damit sie teure Inserate in der Zeitung schalten. Die Einnahmen flossen größtenteils an die ÖVP und wurden mutmaßlich nicht versteuert. Zudem sollen sich einzelne Funktionäre am Wirtschaftsbund bereichert haben. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.