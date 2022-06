Ohne deutsche Impulse geht es nicht

Der Krieg in der Ukraine veranschaulicht das mit brutaler Klarheit: Wenn aus Berlin keine Impulse ausgehen, ist die europäische Außenpolitik kopf- und führungslos. Paris kann nicht allein vorangehen, so gern sich Präsident Macron in dieser Rolle sehen würde. Die deutsche Führung kann und darf nicht darin bestehen, dass Berlin anderen seinen Willen aufzwingt. Dieses Schreckgespenst ist aber nur eine deutsche Schöpfung, die man an die Wand malt, um die Angst sowohl vor eigener Courage als auch vor jedweder Konfrontation zu kaschieren.

Damit muss Schluss sein. Deutschland hat nicht nur das Potenzial, sondern auch die Kompetenz und (noch) das Ansehen, um der europäischen Politik nötige Impulse zu geben, für sie zu werben, Partner zu gewinnen und zuweilen auch Widerstand und Kritik zu ernten.

Wenn Olaf Scholz nun die schon lange überfällige Reise nach Kiew antritt, sollte er die Gelegenheit nutzen, in diesem Sinne die Initiative zu ergreifen. Die der Ukrainer ist, dass der Bundeskanzler endlich Waffenlieferungen im großen Stil ankündigt. Erwartet wird aber auch eine eindeutige Position Berlins zur Frage des EU-Kandidatenstatus für die Ukraine, über den voraussichtlich der EU-Gipfel am 23. Juni entscheiden wird.

Die Reise nach Kiew ist eine Chance – auch für Olaf Scholz

Doch bislang ist auch in dieser für die EU-Außenpolitik fundamentalen Frage eine klare deutsche Haltung nicht zu erkennen – ein Fehler, der schnellstmöglich korrigiert werden muss. Die EU-Osterweiterung seit 2004 war geopolitisch und wirtschaftspolitisch das erfolgreichste Projekt der deutschen Europapolitik. Darauf sollte sich die Bundesregierung zurückbesinnen – als eine langfristige Vision einer demokratischen, aber auch geopolitisch definierten Europäischen Union.

Bundeskanzler Scholz bekräftigte während seiner kürzlichen Balkanreise zu Recht, die Länder des westlichen Balkans zügiger an die EU heranzuführen. Der Besuch in Kiew bietet nun die Möglichkeit, eine deutsche Vision der EU-Erweiterungspolitik weiterzuentwickeln, in der auch die Ukraine und die Republik Moldau einen festen Platz haben sollten.