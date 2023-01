Liefert Deutschland nun – oder nicht? In der Europäischen Union wächst der Druck auf Deutschland, endlich eine Entscheidung bezüglich der Leopard-2-Panzer zu fällen. Ob die Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden, ist seit Tagen Streitpunkt unter den westlichen Verbündeten. Nun haben sich mehrere EU-Politiker am Rande des Außenministertreffens in Brüssel enttäuscht vom Zögern in Berlin gezeigt.