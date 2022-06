Überdies reagierte der serbische Präsident empört auf eine andere Aussage von Scholz. »Damit Sie es verstehen können: Wir reagieren nicht auf diese Art und Weise auf Druck, wobei uns jemand droht, und dann muss man etwas machen«, so Vučić. Aus der EU habe er »heute erstmals gehört, dass eine gegenseitige Anerkennung gefordert ist«.

Bei seinem Besuch am Vormittag in Pristina hatte Scholz zu den Bemühungen des Kosovo und Serbiens um einen EU-Beitritt gesagt: »Ein Abkommen muss am Ende auch die Frage der Anerkennung Kosovos klären; denn es ist nicht vorstellbar, dass zwei Länder, die sich gegenseitig nicht anerkennen, Mitglieder der EU werden.«