Spannungen auf dem Westbalkan Scholz und Macron wollen zwischen Serbien und Kosovo vermitteln

Der Konflikt zwischen der serbischen Minderheit und der albanischen Mehrheit in Kosovo war in den vergangenen Tagen wieder eskaliert. Hintergrund sind die Kommunalwahlen vom 23. April. Die Serben, die im Norden die Mehrheit der Bevölkerung stellen, hatten die Wahlen boykottiert. In der Folge gewannen auch in mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinden albanische Bürgermeisterkandidaten. Kosovos Regierung hatte ethnisch-albanische Bürgermeister in mehrheitlich von Serben bewohnten Städten im Norden des Kosovo unter Polizeischutz in ihre Ämter gebracht. Militante Serben protestierten dagegen gewaltsam. Bei den Zusammenstößen wurden auch dutzende Soldaten der internationalen Schutztruppe Kfor verletzt.