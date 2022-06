Einige Tage nach seinem Besuch in Kiew hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Interview erneut zu Kriegstreiber Wladimir Putin geäußert. Der russische Präsident scheine Angst davor zu haben, »dass der Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte«, sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit dem »Münchner Merkur« .