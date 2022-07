Es sind schwer erträgliche Bilder aus der ostukrainischen Stadt Charkiw. Wir haben die Details daher unkenntlich gemacht. Ein Vater betet für seinen Sohn, der vor ihm liegt. Er wurde am Mittwoch Opfer eines Raketenangriffs.

Viktor Sabashta, Leiter des Rettungsdienstes

»Drei Menschen wurden getötet, darunter ein 13-jähriger Junge. Zwei wurden verwundet, darunter ein 15-jähriges Mädchen. Sie wird gerade operiert.«

Es sind einmal mehr Orte, an denen sich Zivilisten aufhalten, die hier laut der ukrainischen Polizei unter Beschuss der russischen Armee geraten sind. Eine Rakete traf eine Haltestelle, an der die Menschen auf den Bus warteten. Die daneben liegende Moschee wurde beschädigt. Für die Menschen hier ist klar: Das sind Kriegsverbrechen.

Olena Baranik, Sprecherin Polizei Charkiw

»All diese kriminellen Handlungen werden jeden Tag rund um die Uhr von der Polizei dokumentiert, alle Beweise werden für ein internationales Tribunal vorbereitet.«

Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, sprach am Mittwoch im US-Kapitol. Sie dankte den USA für ihre Unterstützung im Kampf gegen Russland – und bat eindringlich um weitere Waffenlieferungen.

Olena Selenska, Gattin des ukrainischen Präsidenten

»Der Terror geht weiter. Und ich appelliere an Sie alle, im Namen der Getöteten, im Namen der Menschen, die ihre Arme und Beine verloren haben, im Namen derer, die noch am Leben und gesund sind, und derer, die darauf warten, dass ihre Familien von der Front zurückkommen. Ich bitte jetzt um etwas, worum ich niemals bitten wollte. Ich bitte um Waffen. Waffen, die nicht verwendet werden, um einen Krieg auf dem Land eines anderen zu führen. Sondern um das eigene Zuhause zu schützen, und das Recht, in diesem Zuhause lebendig aufzuwachen. Ich bitte um Luftverteidigungssysteme, damit Raketen keine Kinder mehr in ihren Kinderwagen töten können, damit Raketen keine Kinderzimmer zerstören und ganze Familien auslöschen.«

Unterdessen geht der schwere Beschuss durch Russland vor allem im Osten der Ukraine weiter. Diese Bilder sollen ein Schulgelände in Kramatorsk bei Donezk zeigen, das am Donnerstag Ziel eines Raketenangriffs wurde. Und in der benachbarten Stadt Bachmut schlugen Raketen auf einem Marktplatz ein. Angaben über Todesopfer gibt es noch nicht.